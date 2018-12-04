2018-12-04T18:22:56+03:00
Экономика

Президент Татарстана и глава Минэкономики Финляндии обсудили сотрудничество в сфере переработки отходов

Также во время встречи были затронуты вопросы взаимодействия в образовании и логистики
Олег ЛУГОВОЙ
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После обсуждений в присутствии главы Минэкономики Финляндии и президента Татарстана прошло подписание документов о сотрудничестве между казанским ИТ-парком и агентством по развитию предпринимательства Business Oulu.После обсуждений в присутствии главы Минэкономики Финляндии и президента Татарстана прошло подписание документов о сотрудничестве между казанским ИТ-парком и агентством по развитию предпринимательства Business Oulu.Фото: Пресс-служба президента РТ
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Во время своего рабочего визита в Финляндию президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с главой Минэкономики этой страны Микой Линтиля.

Они обсудили перспективные направления сотрудничества, например, в таких сферах, как образование, инфокоммуникационные технологии, транспорт и логистика, а также переработка отходов.

При этом глава Минэкономики Финляндии пригласил президента Татарстана принять участие в Международном форуме по рециркулирующей экономике, который пройдет в июне 2019 года в Хельсинки. Мероприятие посвятят вопросам энергосбережения и экологически чистого производства.

После обсуждений в присутствии главы Минэкономики Финляндии и президента Татарстана прошло подписание документов о сотрудничестве между казанским ИТ-парком и агентством по развитию предпринимательства Business Oulu. Кроме того, татарстанская площадка договорилась о взаимодействии с инвестагентством Helsinki Business Hub.

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