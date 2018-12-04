Волонтеры помогли 7-летней девочке из Чебоксар, страдающей лейкозом, сняться в "Ералаше"

СЕГОДНЯ 17:51 2018-12-04T17:51:40+03:00

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На днях осуществилась мечта 7-летней Мелании Алексеевой из Чебоксар. Девочка, которая уже долгое время борется с лейкозом (раком крови - Ред.), смогла сняться в одном из выпусков детского юмористического киножурнала "Ералаш".

Помочь с исполнением заветного желания девочки вызвались волонтеры благотворительного проекта "Мечтай со мной". Известно, что съемки проходили на киностудии "Мосфильм" в Москве. Мелания исполнила роль энергичной ученицы младших классов.

Известно, что данный проект реализуется в рамках Года добровольца в России. За 2018 год волонтеры должны были устроить День мечты для двадцати тяжелобольных детей и пожилых людей из разных частей страны.