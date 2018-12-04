2018-12-04T17:51:40+03:00
Общество

Волонтеры помогли 7-летней девочке из Чебоксар, страдающей лейкозом, сняться в "Ералаше"

Мелания исполнила роль энергичной ученицы младших классов
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

На днях осуществилась мечта 7-летней Мелании Алексеевой из Чебоксар. Девочка, которая уже долгое время борется с лейкозом (раком крови - Ред.), смогла сняться в одном из выпусков детского юмористического киножурнала "Ералаш".

Помочь с исполнением заветного желания девочки вызвались волонтеры благотворительного проекта "Мечтай со мной". Известно, что съемки проходили на киностудии "Мосфильм" в Москве. Мелания исполнила роль энергичной ученицы младших классов.

Известно, что данный проект реализуется в рамках Года добровольца в России. За 2018 год волонтеры должны были устроить День мечты для двадцати тяжелобольных детей и пожилых людей из разных частей страны.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Казани стартует операция «Ель»
СМИ: Сотрудницу казанского вуза подозревают в хищении 15 миллионов рублей под видом разработки парашютной системы безопасности
Бюджет Татарстана на 2018 года увеличен почти на 26 миллиардов рублей
В Татарстане автомобиль загорелся вместе с водителем
В Татарстане прогнозируют снег, туман и до 25 градусов мороза
В Набережных Челнах из-за пожара в торговом центре эвакуировали 400 человек
Глава ГИБДД по Татарстану поддержал идею Рустама Минниханова об отмене скидок на штрафы за наруШение ПДД
В Марий Эл во время возведения сруба мужчину насмерть придавило бревном
Депутаты отказались смягчать условия платной парковки в Казани
Депутаты Татарстана "прогуливают" сессии Госсовета и не хотят выступать на заседаниях
Во время открытия главной елки в Казани пройдет музыкальный баттл Деда Мороза и Снегурочки
Стадион "Строитель" в Набережных Челнах отремонтируют за 38 миллионов рублей