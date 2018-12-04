В Чуваши женщина-водитель на "Тойоте" не справилась с управлением и врезалась в дерево

СЕГОДНЯ 18:42 2018-12-04T18:42:13+03:00

В результате столкновения она и ее пассажирка получили различные травмы [фото]

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Во вторник, 4 декабря, на автодороге А-151 в Чувашии 31-летняя женщина за рулем "Тойоты", по предварительным данным, не справилась с управлением, вылетела с дороги и на скорости врезалась в дерево. От бампера и капота автомобиля осталась лишь груда металла.

Согласно основной версии произошедшего, автолюбительница не учла погодные условия и проявила неосторожность при езда по гололеду. К тому же, женщина не была пристегнута ремнем безопасности.

Фото: ГИБДД Чувашии

В результате столкновения водитель и ее пассажирка получили травмы. Иномарку ждет серьезный ремонт.