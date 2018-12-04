2018-12-04T19:11:03+03:00
Происшествия

В Казани житель хостела, который задолжал плату за неделю, украл оттуда 20 тысяч рублей

Когда мужчину поймали он во всем сознался
Олег ЛУГОВОЙ
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Полицейские вычислили подозреваемого по записям с камер видеонаблюдения.Полицейские вычислили подозреваемого по записям с камер видеонаблюдения.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В полицию Казани обратился владелец одного из хостелов. По его словам, в его заведении из подсобного помещения было украдено 20 тысяч рублей, которые находились в сумке.

Прибыв на место преступления, полицейские опросили очевидцев и свидетелей. Когда же стражи порядка просмотрели записи с камер видеонаблюдения, они заметили на них заметили подозрительного мужчину.

Он зашел в то самое служебное помещение, в котором находилась сумка с деньгами, лишь убедившись, что его никто не видит.

Когда 31-летнего казанца задержали, он во всем сознался.

- Выяснилось, что мужчина не только похитил деньги, но и не оплатил недельное проживание в хостеле. Расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Кража», продолжается. Подозреваемой допрошен и находится под подпиской о невыезде, - сообщили в УМВД Казани.

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