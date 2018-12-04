2018-12-04T19:11:03+03:00
Происшествия

В Казани житель хостела, который задолжал плату за неделю, украл оттуда 20 тысяч рублей

Когда мужчину поймали он во всем сознался
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Полицейские вычислили подозреваемого по записям с камер видеонаблюдения.Полицейские вычислили подозреваемого по записям с камер видеонаблюдения.Фото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

В полицию Казани обратился владелец одного из хостелов. По его словам, в его заведении из подсобного помещения было украдено 20 тысяч рублей, которые находились в сумке.

Прибыв на место преступления, полицейские опросили очевидцев и свидетелей. Когда же стражи порядка просмотрели записи с камер видеонаблюдения, они заметили на них заметили подозрительного мужчину.

Он зашел в то самое служебное помещение, в котором находилась сумка с деньгами, лишь убедившись, что его никто не видит.

Когда 31-летнего казанца задержали, он во всем сознался.

- Выяснилось, что мужчина не только похитил деньги, но и не оплатил недельное проживание в хостеле. Расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Кража», продолжается. Подозреваемой допрошен и находится под подпиской о невыезде, - сообщили в УМВД Казани.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Казани стартует операция «Ель»
СМИ: Сотрудницу казанского вуза подозревают в хищении 15 миллионов рублей под видом разработки парашютной системы безопасности
Бюджет Татарстана на 2018 года увеличен почти на 26 миллиардов рублей
В Татарстане автомобиль загорелся вместе с водителем
В Татарстане прогнозируют снег, туман и до 25 градусов мороза
В Набережных Челнах из-за пожара в торговом центре эвакуировали 400 человек
Глава ГИБДД по Татарстану поддержал идею Рустама Минниханова об отмене скидок на штрафы за наруШение ПДД
В Марий Эл во время возведения сруба мужчину насмерть придавило бревном
Депутаты отказались смягчать условия платной парковки в Казани
Депутаты Татарстана "прогуливают" сессии Госсовета и не хотят выступать на заседаниях
Во время открытия главной елки в Казани пройдет музыкальный баттл Деда Мороза и Снегурочки
Стадион "Строитель" в Набережных Челнах отремонтируют за 38 миллионов рублей