В Казани пьяная дочь с ножом накинулась на собственную мать

4 Дек. 17:24 2018-12-04T17:24:54+03:00

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В Казани в одном из домов на улице Повстанческая произошла семейная ссора. Конфликт вспыхнул между матерью и дочерью и закончился кровопролитием. Девушка схватилась за нож и нанесла им пару ударов в руку и ногу своей родственницы.

Когда на место прибыли сотрудники правоохранительных органов, выяснилось, что дочь была пьяна. Ее доставили в отдел полиции, чтобы выяснить мотивы ее поступка. Позже, правда, ее выпустили и отправили домой, так как мать не стала писать заявления. Она не получила серьезных травм. Подробности инцидента сообщает Татарстан24.

Известно, что сейчас проводится проверка по факту происшествия.