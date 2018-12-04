2018-12-04T16:37:01+03:00
Экономика

Татарстану выделят более 4 миллиардов рублей на развитие здравоохранения

Львиная доля средств будет направлена на переоснащение сердечно-сосудистых центров
Владимир КРУПСКИЙ
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Три года из федерального бюджета будут поступать средства на детские поликлиники.Три года из федерального бюджета будут поступать средства на детские поликлиники.
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Татарстану из федерального бюджета выделят кругленькую сумму на развитие здравоохранения. Об этом заявила заместитель министра здравоохранения России Татьяна Яковлева.

По ее словам, основные средства будут направлены на два направления. Так, сразу 2 миллиарда рублей пойдут переоснащение сердечно-сосудистых центров республики. Еще 1,5 миллиарда выделят на переоснащение онкодиспансеров. Этих денег должно хватить на три подобных центра.

Кроме того, в течение трех лет Татарстану будут выделять средства на детские поликлиники. Ежегодно планируется направлять на эти цели по 183 миллиона рублей.

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