2018-12-04T16:37:01+03:00
Экономика

Татарстану выделят более 4 миллиардов рублей на развитие здравоохранения

Львиная доля средств будет направлена на переоснащение сердечно-сосудистых центров
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
Три года из федерального бюджета будут поступать средства на детские поликлиники.Три года из федерального бюджета будут поступать средства на детские поликлиники.
Изменить размер текста:

Татарстану из федерального бюджета выделят кругленькую сумму на развитие здравоохранения. Об этом заявила заместитель министра здравоохранения России Татьяна Яковлева.

По ее словам, основные средства будут направлены на два направления. Так, сразу 2 миллиарда рублей пойдут переоснащение сердечно-сосудистых центров республики. Еще 1,5 миллиарда выделят на переоснащение онкодиспансеров. Этих денег должно хватить на три подобных центра.

Кроме того, в течение трех лет Татарстану будут выделять средства на детские поликлиники. Ежегодно планируется направлять на эти цели по 183 миллиона рублей.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Казани житель хостела, который задолжал плату за неделю, украл оттуда 20 тысяч рублей
В Чуваши женщина-водитель на "Тойоте" не справилась с управлением и врезалась в дерево
Президент Татарстана и глава Минэкономики Финляндии обсудили сотрудничество в сфере переработки отходов
У автобуса из Нижнекамска в Набережные Челны с 7 декабря изменится расписание
Волонтеры помогли 7-летней девочке из Чебоксар, страдающей лейкозом, сняться в "Ералаше"
В Казани пьяная дочь с ножом накинулась на собственную мать
В Казани сонный гость нанес хозяину восемь ножевых ранений
В цехе татарстанского завода «ТАИФ-НК» произошло возгорание
В Сочи прекратили уголовное дело по факту гибели мальчика из Татарстана, которого по ливневке унесло в море
Президент Татарстана встретился с татарской общиной в Финляндии
Колесо обозрения в Набережных Челнах заплатит Исполкому города 945 тысяч рублей
В Чувашии Минсельхоз планирует выращивать и перерабатывать коноплю
Второй мультиплекс цифрового телевидения начал транслироваться в 25 районах Татарстана
В Набережных Челнах средняя продолжительность жизни горожан достигла 75 лет
Председатель Верховного суда Татарстана Ильгиз Гилазов стал лучшим судьей 2018 года в России
Школьникам из Татарстана предлагают принять участие в олимпиаде на базе Сибирского федерального университета
Из-за новогодних каникул в Татарстане на 22 дня хотят ввести особый противопожарный режим
В Чебоксарах женщина на иномарке сбила 15-летнего школьника на "зебре"
В Татарстане прокуратура после отравления детей крысиным ядом в школе требует наказать виновных за халатность
Товарооборот за 2017 год $560 миллионов: в Финляндии президент Татарстана встретился с местными бизнесменами
5 декабря Казанский цирк отключат от света
В Набережных Челнах 16-летняя девочка впала в кому после ДТП
Шоумен Александр Гудков станет послом WorldSkills-2019 в Казани
В Казани продлили перекрытие проезда по улицам Восстания и Фурманова