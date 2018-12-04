2018-12-04T19:43:03+03:00
Происшествия

Двое казанцев пытались за раз перебросить в колонию семь мобильных телефонов

Эту попытку пресекли сотрудники УФСИН Татарстана
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Телефоны спрятали в бутылкахТелефоны спрятали в бутылкахФото: Из материалов пресс-службы
Изменить размер текста:

Задержание двух казанцев - 22-летнего и 25-летнего, произошло в Пестречинском районе Татарстана возле исправиттельной колонии №3 в селе Пановка. Молодые люди пытались доставить осужденным запрещенные для них мобильные телефоны.

Но оперативники УФСИН республики заранее получили информацию о том, что должно произойти и подготовились. Автомобиль с двумя мужчинами поздно вечером 3 декабря задержали рядом с колонией.

Во время беседы задержанные признались, что приехали ради того, чтобы перебросить через основное ограждение колонии семь телефонов и две симкарты. Все это они упаковали в две пластиковые бутылки. Сообщает пресс-служба УФСИН Татарстана.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Казани стартует операция «Ель»
СМИ: Сотрудницу казанского вуза подозревают в хищении 15 миллионов рублей под видом разработки парашютной системы безопасности
Бюджет Татарстана на 2018 года увеличен почти на 26 миллиардов рублей
В Татарстане автомобиль загорелся вместе с водителем
В Татарстане прогнозируют снег, туман и до 25 градусов мороза
В Набережных Челнах из-за пожара в торговом центре эвакуировали 400 человек
Глава ГИБДД по Татарстану поддержал идею Рустама Минниханова об отмене скидок на штрафы за наруШение ПДД
В Марий Эл во время возведения сруба мужчину насмерть придавило бревном
Депутаты отказались смягчать условия платной парковки в Казани
Депутаты Татарстана "прогуливают" сессии Госсовета и не хотят выступать на заседаниях
Во время открытия главной елки в Казани пройдет музыкальный баттл Деда Мороза и Снегурочки
Стадион "Строитель" в Набережных Челнах отремонтируют за 38 миллионов рублей