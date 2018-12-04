Двое казанцев пытались за раз перебросить в колонию семь мобильных телефонов

СЕГОДНЯ 19:43 2018-12-04T19:43:03+03:00

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Задержание двух казанцев - 22-летнего и 25-летнего, произошло в Пестречинском районе Татарстана возле исправиттельной колонии №3 в селе Пановка. Молодые люди пытались доставить осужденным запрещенные для них мобильные телефоны.

Но оперативники УФСИН республики заранее получили информацию о том, что должно произойти и подготовились. Автомобиль с двумя мужчинами поздно вечером 3 декабря задержали рядом с колонией.

Во время беседы задержанные признались, что приехали ради того, чтобы перебросить через основное ограждение колонии семь телефонов и две симкарты. Все это они упаковали в две пластиковые бутылки. Сообщает пресс-служба УФСИН Татарстана.

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