2018-12-04T17:02:44+03:00
Происшествия

В Казани сонный гость нанес хозяину восемь ножевых ранений

Мужчину задержали сотрудники Росгвардии Татарстана
Лика ИСАЕВА
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Сначала он избил мужчину, а потом схватился за нож.Сначала он избил мужчину, а потом схватился за нож.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Нападение на 37-летнего казанца произошло ночью 1 декабря. Мужчина вместе с супругой поехал к квартирантам. Те с вечера устроили пьяные посиделки в двухкомнатной квартире, принадлежащей семье потерпевшего.

Шум и гам стоял такой, что соседи вызвали хозяев жилья. Пока жена мужчины в одной из комнат разговаривала с квартирантом, ее муж проверял другую.

Там он наткнулся на спящего незнакомца. Он начал будить 19-летнего парня и требовать, чтобы тот немедленно уходил из квартиры. На что тот спросонок напал на хозяина. Сначала он избил мужчину, а потом схватился за нож.

В результьате нападения 37-летний казанец получил восемь ножевых ранений, его отправили в больницу. А буйного гостя скрутили бойцы Росгвардии Татарстана.

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