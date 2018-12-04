В Казани сонный гость нанес хозяину восемь ножевых ранений
Нападение на 37-летнего казанца произошло ночью 1 декабря. Мужчина вместе с супругой поехал к квартирантам. Те с вечера устроили пьяные посиделки в двухкомнатной квартире, принадлежащей семье потерпевшего.
Шум и гам стоял такой, что соседи вызвали хозяев жилья. Пока жена мужчины в одной из комнат разговаривала с квартирантом, ее муж проверял другую.
Там он наткнулся на спящего незнакомца. Он начал будить 19-летнего парня и требовать, чтобы тот немедленно уходил из квартиры. На что тот спросонок напал на хозяина. Сначала он избил мужчину, а потом схватился за нож.
В результьате нападения 37-летний казанец получил восемь ножевых ранений, его отправили в больницу. А буйного гостя скрутили бойцы Росгвардии Татарстана.
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