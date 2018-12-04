Колесо обозрения в Набережных Челнах заплатит Исполкому города 945 тысяч рублей
Владельцы аттракциона использовали земельный участок, не имея на него прав и не платя за это ни копейки
Фото: pixabay.com
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Компания "Колесо обозрения", чей одноименный аттракцион расположен в парке Победы Набережных Челнов, по решению суда выплатит Исполкому города 945 тысяч рублей. Изначально цифра была больше и достигала одного миллиона, но после сумма иска была все же снижена.
Владельцев аттракциона признали виновными в том, что они использовали участок площадью 6,2 тысячи квадратных метров без оформления необходимых прав, и не платя за него ни копейки. Таким образом, компания неосновательно обогатилась на сумму свыше 1 миллиона рублей.
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