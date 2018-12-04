Второй мультиплекс цифрового телевидения начал транслироваться в 25 районах Татарстана
В 25 районах Татарстана началась трансляция второго мультиплекса. Если раньше жители сельских местностей могли смотреть не больше четырех каналов, то сейчас в их расположении целых 20.
В частности, в список этих районов вошли: Азнакаевский, Аксубаевский, Алексеевский, Альметьевский, Апастовский, Бавлинский, Балтасинский, Бугульминский, Буинский, Дрожжановский, Заинский, Кайбицкий, Кукморский, Лениногорский, Мамадышский, Новошешминский, Нурлатский, Сабинский, Сармановский, Спасский, Тетюшский, Тюлячинский, Черемшанский, Чистопольский и Ютазинский районы.
Отметим, что на территории республики построено порядка 87 цифровых станций.
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