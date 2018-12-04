Второй мультиплекс цифрового телевидения начал транслироваться в 25 районах Татарстана

СЕГОДНЯ 14:28 2018-12-04T16:28:14+03:00

Сейчас в распоряжении жителей этих районов имеются 20 телевизионных каналов Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Изменить размер текста: A A

В 25 районах Татарстана началась трансляция второго мультиплекса. Если раньше жители сельских местностей могли смотреть не больше четырех каналов, то сейчас в их расположении целых 20.

В частности, в список этих районов вошли: Азнакаевский, Аксубаевский, Алексеевский, Альметьевский, Апастовский, Бавлинский, Балтасинский, Бугульминский, Буинский, Дрожжановский, Заинский, Кайбицкий, Кукморский, Лениногорский, Мамадышский, Новошешминский, Нурлатский, Сабинский, Сармановский, Спасский, Тетюшский, Тюлячинский, Черемшанский, Чистопольский и Ютазинский районы.

Отметим, что на территории республики построено порядка 87 цифровых станций.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»