2018-12-04T16:28:14+03:00
Общество

Второй мультиплекс цифрового телевидения начал транслироваться в 25 районах Татарстана

Теперь вместо четырех каналов доступны 20
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Сейчас в распоряжении жителей этих районов имеются 20 телевизионных каналовСейчас в распоряжении жителей этих районов имеются 20 телевизионных каналовФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

В 25 районах Татарстана началась трансляция второго мультиплекса. Если раньше жители сельских местностей могли смотреть не больше четырех каналов, то сейчас в их расположении целых 20.

В частности, в список этих районов вошли: Азнакаевский, Аксубаевский, Алексеевский, Альметьевский, Апастовский, Бавлинский, Балтасинский, Бугульминский, Буинский, Дрожжановский, Заинский, Кайбицкий, Кукморский, Лениногорский, Мамадышский, Новошешминский, Нурлатский, Сабинский, Сармановский, Спасский, Тетюшский, Тюлячинский, Черемшанский, Чистопольский и Ютазинский районы.

Отметим, что на территории республики построено порядка 87 цифровых станций.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Казани стартует операция «Ель»
СМИ: Сотрудницу казанского вуза подозревают в хищении 15 миллионов рублей под видом разработки парашютной системы безопасности
Бюджет Татарстана на 2018 года увеличен почти на 26 миллиардов рублей
В Татарстане автомобиль загорелся вместе с водителем
В Татарстане прогнозируют снег, туман и до 25 градусов мороза
В Набережных Челнах из-за пожара в торговом центре эвакуировали 400 человек
Глава ГИБДД по Татарстану поддержал идею Рустама Минниханова об отмене скидок на штрафы за наруШение ПДД
В Марий Эл во время возведения сруба мужчину насмерть придавило бревном
Депутаты отказались смягчать условия платной парковки в Казани
Депутаты Татарстана "прогуливают" сессии Госсовета и не хотят выступать на заседаниях
Во время открытия главной елки в Казани пройдет музыкальный баттл Деда Мороза и Снегурочки
Стадион "Строитель" в Набережных Челнах отремонтируют за 38 миллионов рублей