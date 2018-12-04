В Набережных Челнах средняя продолжительность жизни горожан достигла 75 лет

СЕГОДНЯ 14:07 2018-12-04T14:07:07+03:00

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В то время когда средний показатель продолжительности жизни в целом по Татарстану составляет 73,6 года, в Набережных Челнах в 2018 году он увеличился до 75 лет.

Вместе с тем увеличилась и численность населения самого города. Так, сейчас в нем проживает порядка 532,5 тысячи человек. Это на 2,7 тысячи больше, чем в прошлом году. Такие цифры были названы заместителем руководителя исполкома, начальником управления финансов Набережных Челнов Ириной Сагидуллиной на заседании постоянных комиссий городского совета.

Отметим, что в 2014 году средняя продолжительность жизни в Набережных Челнах составляла 73,32 года, а в 2016 - 74 года.

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