2018-12-04T14:07:07+03:00
Общество

В Набережных Челнах средняя продолжительность жизни горожан достигла 75 лет

Вместе с тем увеличилась и численность населения татарстанского автограда
Алина ГАБДУЛИНА
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Сейчас средний показатель продолжительности жизни в городе составляет 75 летСейчас средний показатель продолжительности жизни в городе составляет 75 летФото: Алексей ИГНАТОВИЧ
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В то время когда средний показатель продолжительности жизни в целом по Татарстану составляет 73,6 года, в Набережных Челнах в 2018 году он увеличился до 75 лет.

Вместе с тем увеличилась и численность населения самого города. Так, сейчас в нем проживает порядка 532,5 тысячи человек. Это на 2,7 тысячи больше, чем в прошлом году. Такие цифры были названы заместителем руководителя исполкома, начальником управления финансов Набережных Челнов Ириной Сагидуллиной на заседании постоянных комиссий городского совета.

Отметим, что в 2014 году средняя продолжительность жизни в Набережных Челнах составляла 73,32 года, а в 2016 - 74 года.

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