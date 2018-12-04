2018-12-04T13:29:43+03:00
Общество

Из-за новогодних каникул в Татарстане на 22 дня хотят ввести особый противопожарный режим

Предлагается его начать уже с 20 декабря
Олег ЛУГОВОЙ
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А все из-за того, чтобы от пиротехники не пострадали люди.А все из-за того, чтобы от пиротехники не пострадали люди.Фото: Евгения ГУСЕВА
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4 декабря на брифинге замначальника МЧС Татарстана по госпожнадзору Сергей Сергеев сообщил, что в регионе на период новогодних каникул предлагается ввести особый противопожарный режим - с 20 декабря по 10 января. За его нарушение гражданами предусмотрен штраф до 4 тысяч рублей.

Данное предложение уже внесено в правительство Татарстана. Причина таких мер в проверках мест хранения и продажи пиротехники, в ограничении их применения около мест массовых гуляний, взрыво- и пожароопасных объектов. А также это нужно, чтобы повысить меру ответственности.

Например, в прошлом году в новогодние каникулы в Татарстане от пиротехники пострадали три человека. Они получили ожоги, раны глаз и конечностей. Кроме того, уже в этом году, 17 ноября, в Елабуге 12-летний мальчик пострадал от петарды, брошенной ему за шиворот. Он получил серьезные ожоги шеи.

В преддверии Нового года пройдут рейды по местам продажи пиротехники и соцобъектов с ночным пребыванием людей.

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