Председатель Верховного суда Татарстана Ильгиз Гилазов стал лучшим судьей 2018 года в России

СЕГОДНЯ 13:51 2018-12-04T13:51:52+03:00

В данном конкурсе могут участвовать как действующие, так и пребывающие в отставке сотрудники Фемиды

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Председатель Верховного суда Татарстана 61-летний Ильгиз Гилазов стал обладателем премии «Судья года-2018».

Известно, что основными критериями для ее присуждения являются значительный вклад в укрепление российского правосудия, заслуги в защите прав и законных интересов граждан, а а также многолетняя плодотворная работа в судебных органах.

Отметим, что Ильгиз Гилазов работал судьей Бауманского районного суда Казани, судьей Верховного суда Татарстана, а после - заместителем его председателя. Непосредственно председателем он стал в мае 2011 года.

К слову, в данном всероссийском конкурсе могут участвовать как действующие, так и пребывающие в отставке судьи.

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