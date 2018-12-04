2018-12-04T13:51:52+03:00
Общество

Председатель Верховного суда Татарстана Ильгиз Гилазов стал лучшим судьей 2018 года в России

В данном конкурсе могут участвовать как действующие, так и пребывающие в отставке сотрудники Фемиды
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: vs.tat.sudrf.ruФото: vs.tat.sudrf.ru
Изменить размер текста:

Председатель Верховного суда Татарстана 61-летний Ильгиз Гилазов стал обладателем премии «Судья года-2018».

Известно, что основными критериями для ее присуждения являются значительный вклад в укрепление российского правосудия, заслуги в защите прав и законных интересов граждан, а а также многолетняя плодотворная работа в судебных органах.

Отметим, что Ильгиз Гилазов работал судьей Бауманского районного суда Казани, судьей Верховного суда Татарстана, а после - заместителем его председателя. Непосредственно председателем он стал в мае 2011 года.

К слову, в данном всероссийском конкурсе могут участвовать как действующие, так и пребывающие в отставке судьи.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Казани стартует операция «Ель»
СМИ: Сотрудницу казанского вуза подозревают в хищении 15 миллионов рублей под видом разработки парашютной системы безопасности
Бюджет Татарстана на 2018 года увеличен почти на 26 миллиардов рублей
В Татарстане автомобиль загорелся вместе с водителем
В Татарстане прогнозируют снег, туман и до 25 градусов мороза
В Набережных Челнах из-за пожара в торговом центре эвакуировали 400 человек
Глава ГИБДД по Татарстану поддержал идею Рустама Минниханова об отмене скидок на штрафы за наруШение ПДД
В Марий Эл во время возведения сруба мужчину насмерть придавило бревном
Депутаты отказались смягчать условия платной парковки в Казани
Депутаты Татарстана "прогуливают" сессии Госсовета и не хотят выступать на заседаниях
Во время открытия главной елки в Казани пройдет музыкальный баттл Деда Мороза и Снегурочки
Стадион "Строитель" в Набережных Челнах отремонтируют за 38 миллионов рублей