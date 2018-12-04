Товарооборот за 2017 год $560 миллионов: в Финляндии президент Татарстана встретился с местными бизнесменами

4 Дек. 12:34 2018-12-04T12:34:05+03:00

Более 97% это именно экспортные поставки из Татарстана. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Изменить размер текста: A A

В рамках своего рабочего визита в Финляндию президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с представителями местных компаний.

Рустам Минниханов заявил, что Т заинтересован в том, чтобы финские компании выбирали республику в качестве стартовой площадки для работы в России.

- Приоритет для нас – это размещение ваших производств в республике, - подчеркнул глава республики.

В свою очередь посол России в Финляндии Павел Кузнецов отметил, что в российско-финляндском сотрудничестве Татарстан занимаетнаиболее значимое и видное место.

- Власти республики и деловые круги открыты к взаимовыгодному международному сотрудничеству. Это обуславливает и повышенный интерес финских компаний к Татарстану, - сказал посол.

Для справки, в 2017 году товарооборот между Татарстаном и Финляндией составил $560 миллионов, что в 1,5 раза выше уровня 2016-го. И более 97% это именно экспортные поставки из Татарстана. В основном - нефтепродукты, химическая продукция и изделия из пластмассы.