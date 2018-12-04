2018-12-04T12:53:02+03:00
Происшествия

В Татарстане прокуратура после отравления детей крысиным ядом в школе требует наказать виновных за халатность

С этим надзорный орган обратился в следственный комитет республики
Лика ИСАЕВА
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Дезинфектор передала часть отравы сотруднице школы, которая ее решила самостоятельно использовать.Дезинфектор передала часть отравы сотруднице школы, которая ее решила самостоятельно использовать.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Казани прокуратура провела проверку по факту отравления трех второклассников школы №60 крысиным ядом. Напомним, ЧП произошло в пятницу, 30 ноября. Девочка и два мальчика были доставлены в больницу.

Во время проверки выяснилось, что работы по дезинсекции и дератизации в школе выполняются специализированной организацией на основании договора. Вот только работница фирмы передала часть отравы сотруднице школы, которая ее решила самостоятельно использовать.

- По результатам внутреннего служебного расследования женщина-дезинфектор привлечена к дисциплинарной ответственности – ей объявлен выговор. Ее лишили премии, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

По мнению надзорного органа, все произошло из-за недобросовестного или небрежного отношения неустановленных должностных лиц школы к исполнению своих обязанностей. Прокуратура направила в следственный комитет Татарстана требование о возбуждении уголовного дела по статье "Халатность".

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