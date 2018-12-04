В Чувашии Минсельхоз планирует выращивать и перерабатывать коноплю

СЕГОДНЯ 14:55 2018-12-04T14:55:00+03:00

Были рассмотрены возможности фермерских хозяйств республики по выращиванию этой культуры. Фото: Вячеслав ШИШКОЕДОВ

Ее волокна используются как для текстильной промышленности, так и для производства авиационной техники

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Министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов встретился с учредителем нижегородского предприятия по переработке конопли. Во время беседы стороны обсудили вопросы развития научных разработок в области производства конопли, а также возможности фермерских хозяйств республики по выращиванию этой культуры.

Помимо этого, были подняты вопросы организации выращивания и переработки конопли на территории Чувашии. Известно, что ее волокна используются как для текстильной промышленности, так и для производства авиационной техники, в автопроме и стройиндустрии.

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