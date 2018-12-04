4 Дек. 13:13 2018-12-04T13:13:02+03:00

"Скорая" увезла мальчика с места ДТП в больницу. Фото: Олег УКЛАДОВ

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Наезд на 15-летнего подростка произошел 3 декабря на перекрестке улиц Чапаева и Гагарина в столице Чувашии. Во время проезда налево на свой "зеленый" сигнал светофора, девушка-водитель, управляющая иномаркой "Тойота", не уступила дорогу пешеходу, который перескал проезжую часть по "зебре" - нерегулируемому переходу.

Автомобиль сбил 15-летнего подростка, с травмами различной степени тяжести он был доставлен в больницу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/680621" frameborder="0"></iframe> В Чебоксарах женщина на иномарке сбила 15-летнего школьника на "зебре".

- В отношении девушки-водителя, не пропустившей пешехода, возбуждено административное производство, - сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД Чувашии.

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