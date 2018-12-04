В Чебоксарах женщина на иномарке сбила 15-летнего школьника на "зебре"
Наезд на 15-летнего подростка произошел 3 декабря на перекрестке улиц Чапаева и Гагарина в столице Чувашии. Во время проезда налево на свой "зеленый" сигнал светофора, девушка-водитель, управляющая иномаркой "Тойота", не уступила дорогу пешеходу, который перескал проезжую часть по "зебре" - нерегулируемому переходу.
Автомобиль сбил 15-летнего подростка, с травмами различной степени тяжести он был доставлен в больницу.
В Чебоксарах женщина на иномарке сбила 15-летнего школьника на "зебре".
- В отношении девушки-водителя, не пропустившей пешехода, возбуждено административное производство, - сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД Чувашии.
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