2018-12-04T13:13:02+03:00
Происшествия

В Чебоксарах женщина на иномарке сбила 15-летнего школьника на "зебре"

Подросток доставлен в больницу [видео]
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
"Скорая" увезла мальчика с места ДТП в больницу."Скорая" увезла мальчика с места ДТП в больницу.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Наезд на 15-летнего подростка произошел 3 декабря на перекрестке улиц Чапаева и Гагарина в столице Чувашии. Во время проезда налево на свой "зеленый" сигнал светофора, девушка-водитель, управляющая иномаркой "Тойота", не уступила дорогу пешеходу, который перескал проезжую часть по "зебре" - нерегулируемому переходу.

Автомобиль сбил 15-летнего подростка, с травмами различной степени тяжести он был доставлен в больницу.

В Чебоксарах женщина на иномарке сбила 15-летнего школьника на "зебре".

- В отношении девушки-водителя, не пропустившей пешехода, возбуждено административное производство, - сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД Чувашии.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»

Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Чувашии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Казани стартует операция «Ель»
СМИ: Сотрудницу казанского вуза подозревают в хищении 15 миллионов рублей под видом разработки парашютной системы безопасности
Бюджет Татарстана на 2018 года увеличен почти на 26 миллиардов рублей
В Татарстане автомобиль загорелся вместе с водителем
В Татарстане прогнозируют снег, туман и до 25 градусов мороза
В Набережных Челнах из-за пожара в торговом центре эвакуировали 400 человек
Глава ГИБДД по Татарстану поддержал идею Рустама Минниханова об отмене скидок на штрафы за наруШение ПДД
В Марий Эл во время возведения сруба мужчину насмерть придавило бревном
Депутаты отказались смягчать условия платной парковки в Казани
Депутаты Татарстана "прогуливают" сессии Госсовета и не хотят выступать на заседаниях
Во время открытия главной елки в Казани пройдет музыкальный баттл Деда Мороза и Снегурочки
Стадион "Строитель" в Набережных Челнах отремонтируют за 38 миллионов рублей