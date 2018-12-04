2018-12-04T11:27:23+03:00
Общество

Шоумен Александр Гудков станет послом WorldSkills-2019 в Казани

Посвящать его в эту почетную должность будут 4 декабря в Москве
Алина ГАБДУЛИНА
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Шоумен станет уже шестым по счету послом чемпионатаШоумен станет уже шестым по счету послом чемпионатаФото: Иван ПРОХОРОВ
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Во вторник, 4 декабря, в Москве состоится посвящение шоумена Александра Гудкова в послы чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills, который в 2019 году пройдет в Казани.

Известно, что Гудков станет уже шестым по счету послом чемпионата. Помимо него в списке уже есть ресторатор Аркадий Новиков, создатель фермерского кооператива «ЛавкаЛавка» Борис Акимов, автогонщик Владимир Чагин, космонавт Сергей Крикалев, рэп-исполнитель L’One.

Напомним, что в Казани уже началась подготовка сборной к Worldskills - 2019.

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