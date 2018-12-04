В Набережных Челнах 16-летняя девочка впала в кому после ДТП

СЕГОДНЯ 11:50 2018-12-04T11:50:50+03:00

Столкновение двух легковушек произошло на перекрестке проспектов Хасана Туфана и Сююмбике [фото]

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Дорожно-транспортное происшествие произошло 3 декабря, в понедельник, в 22.00 на перекрестке проспектов Хасана Туфана и Сююмбике в Набережных Челнах. По предварительным данным, 18-летний водитель ВАЗ-2110 превысил безопасную скорость и врезался в "Хэндё Солярис".

После столкновения иномарку отбросило на разделительную полосу проезжей части.

Фото: ГИБДД Набережных Челнов

Медицинская помощь потребовалась обоим водителям, а также 16-летней пассажирке отечественной легковушки. Девушка впала в кому, получив травму головы, сообщили в ГИБДД УМВД Набережных Челнов.

Фото: ГИБДД Набережных Челнов

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