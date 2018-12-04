В Набережных Челнах 16-летняя девочка впала в кому после ДТП
Дорожно-транспортное происшествие произошло 3 декабря, в понедельник, в 22.00 на перекрестке проспектов Хасана Туфана и Сююмбике в Набережных Челнах. По предварительным данным, 18-летний водитель ВАЗ-2110 превысил безопасную скорость и врезался в "Хэндё Солярис".
После столкновения иномарку отбросило на разделительную полосу проезжей части.
Фото: ГИБДД Набережных Челнов
Медицинская помощь потребовалась обоим водителям, а также 16-летней пассажирке отечественной легковушки. Девушка впала в кому, получив травму головы, сообщили в ГИБДД УМВД Набережных Челнов.
Фото: ГИБДД Набережных Челнов
Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»
Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Татарстане»