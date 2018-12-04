В Казани продлили перекрытие проезда по улицам Восстания и Фурманова
Согласно распоряжению Исполкома Казани, в городе продлевается действия ограничения на проезд автотранспорта по улицам Восстания и Фурманова в Московском районе. Сроки запуска движения отодвинулись до 15 декабря.
Так, проезжая часть на улице Восстания будет закрыта на участках около домов №№30 и 35, а на улице Фурманова на отрезке от улицы Восстания до улицы Енисейская.
Напомним, неудобства для автомобилистов там связаны с устройством приямков под горизонтально-направленное бурение при прокладке хозяйственно-бытовой и ливневой канализации. Эти работы до сих пор продолжаются.
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