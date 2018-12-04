2018-12-04T12:07:32+03:00
Общество

5 декабря Казанский цирк отключат от света

Также электричества не будет и в ряде домов Вахитовского района
Алина ГАБДУЛИНА
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Это связано с плановым ремонтом ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанцийЭто связано с плановым ремонтом ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанцийФото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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В среду, 5 декабря, в Вахитовском районе Казани отключат электричество. Это связано с плановым ремонтом и техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей.

Так, с 8.00 до 17.00 света не будет в здании Казанского цирка, а с 9.00 до 17.00 - по адресам: улица Баумана, 36 и улица Право-Булачная, 19.

С 8.00 до 11.00 без электричество будут находится жители домов по адресам: улица Ф.Карима, 2/22, 14, улица Марджани, 24, улиц Салимжанова, 10/73, 12а, улица Хади Такташа, 77а, 87.

С 8.00 до 13.00 без электричества будут находится жители домов № 15, 18/6, 20, 22, 23, 25 на улице Островского.

С 13.00 до 16.00 света не будет по адресам ул.Профсоюзная, 23, 23/12, ул.Университетская, 12/23.

С 14.00 до 18.00 в темноте останутся жители квартир, расположеных на улице Назарбаева, 64, 66, 68, 70, улице Островского, 22, улице Право-Булачная, 47 и улице Хади Такташа, 81.

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