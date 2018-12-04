2018-12-04T10:31:41+03:00
Звезды

В Казани стартует музыкальный VI "Абязов-фестиваль"

Мероприятие этого сезона пройдет под девизом "РОКовая классика"
Лика ИСАЕВА
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Рустем Абязов проводит свой фестиваль один раз в два годаРустем Абязов проводит свой фестиваль один раз в два года
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5 декабря, в среду, в столице Татарстана откроется VI "Абязов-фестиваль". Откроется он выступлением г8руппы "Волга-Волга". Этот музыкальный форум проводится один раз в два года. Каждый раз он объединяет разные виды искусств: музыкальное, театральное, хореографическое, живописное, музейное, и жанры: классику, джаз, рок, этно, живопись, песочную анимацию, художественное слово.

Этот сезон посвящен року, его девиз "РОКовая классика". В афише четыре концерта с участием музыкантов Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска и Казани.

- У многих может сложиться впечатление, что я ухожу от классики в какой-то синтез, но на самом деле это совсем не так, - заявляет художественный руководитель фестиваля и оркестра La Primavera Рустем Абязов. – Я лишь ищу какие-то новые формы выражения, в том числе новые формы представления той же классики для публики, которая, скажем так, не очень ее воспринимает.

В концерте-открытии принимает участие Эльмира Калимуллина.

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