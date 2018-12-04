2018-12-04T10:09:58+03:00
Происшествия

В Чувашии мужчина погиб, решив сократить дорогу домой

Он провалился в полынью на Волге
Лика ИСАЕВА
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Мужчина провалился под лёдМужчина провалился под лёд
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Трагедия произошла в воскресенье, 2 декабря, на Волге в Козловском районе республики. Местный житель возвращался домой с работы - с левого берега реки на правый, решил срезать путь и пошел по льду. Это наблюдали рыбаки. Не доходя 50 метров до места назначения, оп проволился в полынью.

Пока одни рыбаки вызывали медиков и спасателей, другие попытались вытащить мужчина на поверхность. Но, несмотря на все усилия, мужчина скончался. Вскрытие показало, что его организм не перенес переохлаждения в ледяной воде.

Спасатели МЧС Чувашии педупреждают, что прогулки по льду еще опасны - лёд не крепок, и есть вероятность повторения такой трагедии.

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