2018-12-04T09:12:09+03:00
Происшествия

В Казани иномарка сбила пенсионерку-нарушительницу

Женщина получила тяжелые травмы
Лика ИСАЕВА
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Женщина переходила дорогу в неположенном местеЖенщина переходила дорогу в неположенном местеФото: Из материалов пресс-службы
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Наезд на 80-летнюю жительницу Советского района столицы Татарстана произошел 3 декабря в 11.45 возле дома №29 по улице Ноксинский спуск. Пенсионерка решила перейти дорогу в неустановленном для этого месте, и появление человека на дороге оказалось неожиданным для 29-летнего водителя иномарки "Опель Астра".

В результате наезда пострадавшая получила травмы, различной степени тяжести, в том числе и тяжелые. Она находится в больнице, сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД Казани.

За прошедшие сутки в городе Казани зарегистрировано 200 ДТП, из них три происшествия с пострадавшими – два наезда на пешеходов и столкновение транспортных средств. В результате три участника ДТП – два пешехода и водитель, получили различные травмы.

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