Татарстанцы попали в аварию в Башкирии из-за упавшего с фуры куска льда

СЕГОДНЯ 08:58 2018-12-04T08:58:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Авария с участием "КИА" с госномерами Татарстана произошла 29 ноября, в четверг, на 1314 километре трассы М-5 "Урал" в Туймазинском районе Башкирии. Известно про нее стало только сейчас.

По предварительным данным, в лобовое стекло легковушки попал кусок люда, упавший с проезжавшей по встречке фуры. Лёд пробил стекло, и 26-летний водитель "КИА" в результате этого не справился с управлением и вылетел в кювет.

В результате аварии автомашина получила механические повреждения, - сообщили в пресс-службе УГИБДД Башкирии. - В больницу с травмами разхличной степени тяжести попали 36-ти и 10-ти летние пассажиры.