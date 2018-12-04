2018-12-04T08:58:27+03:00
Происшествия

Татарстанцы попали в аварию в Башкирии из-за упавшего с фуры куска льда

Мужчина и 10-летний ребенок доставлены в больницу
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: Из материалов пресс-службы
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Авария с участием "КИА" с госномерами Татарстана произошла 29 ноября, в четверг, на 1314 километре трассы М-5 "Урал" в Туймазинском районе Башкирии. Известно про нее стало только сейчас.

По предварительным данным, в лобовое стекло легковушки попал кусок люда, упавший с проезжавшей по встречке фуры. Лёд пробил стекло, и 26-летний водитель "КИА" в результате этого не справился с управлением и вылетел в кювет.

В результате аварии автомашина получила механические повреждения, - сообщили в пресс-службе УГИБДД Башкирии. - В больницу с травмами разхличной степени тяжести попали 36-ти и 10-ти летние пассажиры.

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