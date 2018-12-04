Казанцам покажут фэнтази "Щелкунчик и четыре королевства" на день раньше премьеры
Легендарный режиссёр Лассе Халльстрём в соавторстве с Джо Джонсоном представит на экранах волшебный сюжет в новом прочтении.
Получив необычный подарок на Рождество, юная Клара отправляется в захватывающее путешествие по загадочным местам: Стране Снегов, Стране Цветов и Стране Сладостей. Но девушке нужно попасть и в четвертое королевство, где ей придется столкнуться с целой армией мышей во главе с невероятно опасным Мышиным Королем.
Сказка в стиле фэнтази наполнена удивительными спецэффектами, которые являются визитной карточкой Джо Джонсана, а лирическое видение картинки Лассе Халльстрёма позволило создать новый шедевр для коллекции фильмов студии "Дисней".
Предпоказ фильма пройдет 7 декабря. Премьера в российском прокате состоится 8 декабря - в день премьеры балета "Щелкунчик" Петра Чайковского.
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