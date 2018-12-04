2018-12-04T08:26:14+03:00
Звезды

Казанцам покажут фэнтази "Щелкунчик и четыре королевства" на день раньше премьеры

Мероприятие пройдет в кинотеатре "Алмаз Синема Гранд" ТЦ Сувар Плаза
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Кадр из фильмаКадр из фильмаФото: кадр из фильма
Изменить размер текста:

Легендарный режиссёр Лассе Халльстрём в соавторстве с Джо Джонсоном представит на экранах волшебный сюжет в новом прочтении.

Получив необычный подарок на Рождество, юная Клара отправляется в захватывающее путешествие по загадочным местам: Стране Снегов, Стране Цветов и Стране Сладостей. Но девушке нужно попасть и в четвертое королевство, где ей придется столкнуться с целой армией мышей во главе с невероятно опасным Мышиным Королем.

Сказка в стиле фэнтази наполнена удивительными спецэффектами, которые являются визитной карточкой Джо Джонсана, а лирическое видение картинки Лассе Халльстрёма позволило создать новый шедевр для коллекции фильмов студии "Дисней".

Предпоказ фильма пройдет 7 декабря. Премьера в российском прокате состоится 8 декабря - в день премьеры балета "Щелкунчик" Петра Чайковского.

Еще больше материалов по теме: «Культура: Кинопробы»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Казани стартует операция «Ель»
СМИ: Сотрудницу казанского вуза подозревают в хищении 15 миллионов рублей под видом разработки парашютной системы безопасности
Бюджет Татарстана на 2018 года увеличен почти на 26 миллиардов рублей
В Татарстане автомобиль загорелся вместе с водителем
В Татарстане прогнозируют снег, туман и до 25 градусов мороза
В Набережных Челнах из-за пожара в торговом центре эвакуировали 400 человек
Глава ГИБДД по Татарстану поддержал идею Рустама Минниханова об отмене скидок на штрафы за наруШение ПДД
В Марий Эл во время возведения сруба мужчину насмерть придавило бревном
Депутаты отказались смягчать условия платной парковки в Казани
Депутаты Татарстана "прогуливают" сессии Госсовета и не хотят выступать на заседаниях
Во время открытия главной елки в Казани пройдет музыкальный баттл Деда Мороза и Снегурочки
Стадион "Строитель" в Набережных Челнах отремонтируют за 38 миллионов рублей