2018-12-03T19:13:14+03:00
Туризм

В Казанском Кремле подготовили видеогид для глухих туристов

В программу вошли 19 роликов с языком жестов и субтитрами
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Алина НИЗАМОВАФото: Алина НИЗАМОВА
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В скором времени впервые в столице Татарстана для глухих и слабослышащих туристов запустят в работу видеогид по Казанскому Кремлю.

В эту музейную программу вошли 19 роликов об исторических объектах с языком жестов и субтитрами.

«Видеогид по Казанскому Кремлю» подготовлен, в то м числе при поддержке регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих».

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