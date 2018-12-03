В Казанском Кремле подготовили видеогид для глухих туристов
В скором времени впервые в столице Татарстана для глухих и слабослышащих туристов запустят в работу видеогид по Казанскому Кремлю.
В эту музейную программу вошли 19 роликов об исторических объектах с языком жестов и субтитрами.
«Видеогид по Казанскому Кремлю» подготовлен, в то м числе при поддержке регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих».
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