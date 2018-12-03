На казанской «Филармониаде-2018» выступят Александр Филиппенко и «Виртуозы Москвы»

СЕГОДНЯ 20:03 2018-12-03T20:03:56+03:00

Жителей и гостей города в ближайшие дни ждет насыщенная культурная программа

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Международный фестиваль «Филармониада-2018» в Филармонии им.Тукая стартует 4 декабря.

Так, в этот вторник Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы» исполнит программу «Времена года».

5 декабря в программе «Black and white» выступят звезды петербургского балета и Мариинского театра.

6 декабря для казанцев на сцену выйдет крымско-татарский музыкант и пропагандист гитарной техники «тэппинг» Энвер Измайлов.

7 декабря шоу-оркестр «Русский стиль» из Москвы представит уникальное фолк-шоу «Folk The Rock».

9 декабря джазовый квартет из Франции Mister Swing презентует программу с хитами 40-х и 50-х годов.

10 декабря народная артистка СССР Людмила Чурсина выступит с программой «Духовной жаждою томим».

11 декабря на сцене государственный ансамбль танца Дагестана «Лезгинка».

12 декабря гостей ждет танцевальный вечер в исполнениипары из Аргентины – Клаудио Гонсалес и Хулия Уррути.

14 декабря – народный артист России Александр Филиппенко выступит с моноспектаклем.