На казанской «Филармониаде-2018» выступят Александр Филиппенко и «Виртуозы Москвы»
Международный фестиваль «Филармониада-2018» в Филармонии им.Тукая стартует 4 декабря.
Так, в этот вторник Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы» исполнит программу «Времена года».
5 декабря в программе «Black and white» выступят звезды петербургского балета и Мариинского театра.
6 декабря для казанцев на сцену выйдет крымско-татарский музыкант и пропагандист гитарной техники «тэппинг» Энвер Измайлов.
7 декабря шоу-оркестр «Русский стиль» из Москвы представит уникальное фолк-шоу «Folk The Rock».
9 декабря джазовый квартет из Франции Mister Swing презентует программу с хитами 40-х и 50-х годов.
10 декабря народная артистка СССР Людмила Чурсина выступит с программой «Духовной жаждою томим».
11 декабря на сцене государственный ансамбль танца Дагестана «Лезгинка».
12 декабря гостей ждет танцевальный вечер в исполнениипары из Аргентины – Клаудио Гонсалес и Хулия Уррути.
14 декабря – народный артист России Александр Филиппенко выступит с моноспектаклем.