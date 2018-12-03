Авторы казанского проекта «Велодобро» хотят подарить детям 1 000 велосипедов

СЕГОДНЯ 19:43 2018-12-03T19:43:29+03:00

К этой цели организаторы идут, продолжая собирать старый двухколесный транспорт и чинить его

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Проект «Велодобро» стартовал в столице Татарстана еще 1 июня, а уже к 3 июня активистам удалось собрать у горожан, отремонтировать и подарить местным детям, у родителей которых нет финансовых возможностей, 322 велосипеда.

Как оказалось, на этом авторы проекта решили не останавливаться. Они планируют одарить этим двухколесным транспортом не менее 1 000 детей.

- Мы открыли социальную мастерскую, где производится бесплатный ремонт всех принесенных неравнодушными гражданами велосипедов, презентовали проект и провели встречи и велозаезды добра в нескольких городах республики, - говорит руководитель проекта «Велодобро» Айгуль Гарипова.

Кстати, во время этих велозаездов также проводился и сбор у татарстанцев старых велосипедов, и раздача детям уже отремонтированных.

Отметим, что данный проект решили реализовать в ряде других российских городов и в Казахстане.