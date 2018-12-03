2018-12-03T18:34:24+03:00
Туризм

Москвичей заманивают в Казань с помощью баннеров на двухэтажных автобусах

Достопримечательности города будут красоваться там до 1 января 2019 года
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: kzn.ruФото: kzn.ru
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В столицу Татарстана жителей и гостей Москвы приглашают в гости с помощью баннеров с видами города. Их разместили на бортах двухэтажных туристических автобусов.

Они курсируют по основным местам притяжения туристов в столице России. Итак, на баннерах изображены такие знаковые казанские объекты, как местный Кремль, мечеть Кул Шариф и Благовещенский собор.

Эти изображения можно будет увидеть на улицах Москвы в течение месяца вплоть до 1 января 2019 года, сообщает комитет по развитию туризма Казани.

Напомним, что сейчас в столице Татарстана разрабатывается новый туристический продукт, основанный на программе пребывания в городе трехмиллионого гостя.

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