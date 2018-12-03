Москвичей заманивают в Казань с помощью баннеров на двухэтажных автобусах
В столицу Татарстана жителей и гостей Москвы приглашают в гости с помощью баннеров с видами города. Их разместили на бортах двухэтажных туристических автобусов.
Они курсируют по основным местам притяжения туристов в столице России. Итак, на баннерах изображены такие знаковые казанские объекты, как местный Кремль, мечеть Кул Шариф и Благовещенский собор.
Эти изображения можно будет увидеть на улицах Москвы в течение месяца вплоть до 1 января 2019 года, сообщает комитет по развитию туризма Казани.
Напомним, что сейчас в столице Татарстана разрабатывается новый туристический продукт, основанный на программе пребывания в городе трехмиллионого гостя.
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