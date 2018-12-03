2018-12-03T17:42:58+03:00
Общество

В Казани прогнозируют снег и до 8 градусов мороза

Днем будет теплее
Владимир КРУПСКИЙ
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В целом в Татарстане погода будет аналогичной.В целом в Татарстане погода будет аналогичной.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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В ближайшие сутки характер погоды на территории Казани существенно не изменится. единственное отличие - пойдет снег. В целом же будет облачная с прояснениями погода. Ветер будет дуть южный умеренный.

В ночь на вторник столбики термометров опустятся до 6-8 градусов мороза. Днем будет теплее, но не значительно - от 3 до 5 градусов ниже нуля.

В целом по Татарстану погода будет аналогичной. В некоторых районах республики пройдет снег. Ночью температура опустится до 10 градусов мороза. Днем - от 2 до 7 градусов со знаком "минус".

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