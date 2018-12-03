В Казани мужчина разгромил офис, забравшись в него ночью

СЕГОДНЯ 19:54 2018-12-03T19:54:57+03:00

Во время задержания пришлось применить физическую силу и наручники

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Рано утром, в 6.20, 3 декабря в офисное помещение, находившееся под охраной ЧОП "Дельта", на улице Пушкина, дом 20, ворвался мужчина. Он находился в крайне возбужденом состоянии, и начал крушить все на своем пути.

Офис оказался разгромленным к моменту приезда чоповцев. Злоумышленник разломал мебель, технику. А во время задержания оказал активное сопротивление, и его пришлось усмирять при помощи физической силы, а также наручников.

По предварительным данным, на момент задержания мужчина был пьян.

- На место были вызваны сотрудники полиции, которые через некоторое время забрали нарушителя для выяснения всех обстоятельств и разбирательства, - сообщили в пресс-службе охранного предприятия.