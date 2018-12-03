В Казани вор-сладкоежка пытался украсть в магазине коробку конфет за 1 000 рублей
Сотрудников ЧОП "Дельта" 2 декабря вызвали сотрудники одного из казанских магазинов, расположенного на улице Достоевского. Прибыв на место, чоповцы увидели, что в магазине вокруг мужчины с окровавленной рукой столпились продавцы.
Они рассказали, что успели пресечь попытку кражи коробки конфет стоимостью 1 000 рублей. Поняв, что никто его отпускать не собирается, злоумышленник выхватил канцелярский нож и ранил себя. При этом он кричал, что ему сегодня никак нельзя попадать в полицию, и заявил, что он болен ВИЧ.
На место были вызваны правоохранители и медики.
- После оказания первой медицинской помощи нарушитель был передан сотрудникам полиции, а чуть позже успешно доставлен в отделение, - сообщили в пресс-службе ЧОП.
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