2018-12-03T19:33:53+03:00
Происшествия

В Казани вор-сладкоежка пытался украсть в магазине коробку конфет за 1 000 рублей

Во время задержания он сообщил, что болен ВИЧ
Лика ИСАЕВА
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Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
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Сотрудников ЧОП "Дельта" 2 декабря вызвали сотрудники одного из казанских магазинов, расположенного на улице Достоевского. Прибыв на место, чоповцы увидели, что в магазине вокруг мужчины с окровавленной рукой столпились продавцы.

Они рассказали, что успели пресечь попытку кражи коробки конфет стоимостью 1 000 рублей. Поняв, что никто его отпускать не собирается, злоумышленник выхватил канцелярский нож и ранил себя. При этом он кричал, что ему сегодня никак нельзя попадать в полицию, и заявил, что он болен ВИЧ.

На место были вызваны правоохранители и медики.

- После оказания первой медицинской помощи нарушитель был передан сотрудникам полиции, а чуть позже успешно доставлен в отделение, - сообщили в пресс-службе ЧОП.

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