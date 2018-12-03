В Казани пьяный мужчина забрался ночью в магазин и пообещал свести счеты с жизнью
В одном из крупных магазинов столицы Татарстана в ночь со 2-го на 3 декабря сработал сигнал тревоги. На место приехали сотрудники ЧОП. Они увидели, что около разбитого окна в торговом зале магазина стоит молодой человек. Незнакомец кричал, что покончит с собой, если кто-нибудь попытается зайти и задержать его.
Почти час мужчину уговаривали выйти из магазина прибывшие на место ЧП медики и полицейские, но тот был пьян и, казалось, способен на любые действия.
Полицейский и сотрудник охранного предприятия смогли через служебный вход проникнуть в магазин, подобраться сзади и скрутить неадекватного мужчину.
- После задержания врачи оказали нарушителю необходимую медицинскую помощь, так как все его тело было усеяно многочисленными неглубокими порезами, - сообщили в пресс-службе охранного предприятия.
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