Жителя Чувашии задержали по подозрению в секс-насилии над малолетней девочкой

СЕГОДНЯ 18:01 2018-12-03T18:01:40+03:00

Утверждается, что он схватил ребенка прямо у детского сада

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Уголовное дело в отношении 35-летнего жителя Канаша возбуждено по статье "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетней".

По версии следствия, 30 ноября в 16.00 возле одного из детсадов мужчина увидел незнакомую малолетнюю девочку, он схватил ее и отнес к стояшим неподалеку металлическим гаражам.

Там злоумышленик, воспользовавшись беспомощным состоянием ребенка, надругался над ним. После этого мужчина скрылся, но его удалось быстро вычислить и задержать.

На время следствия мужчина заключен под стражу. Как стало известно "КП-Казань" из собственных источников в правоохранительных органах, ранее он не судим.

- В ходе осмотра места происшествия обнаружены и изъяты следы преступления, а также получены видеозаписи с камер наружного видеонаблюдения, - сообщили в СУ СКР Чувашии. - В ходе допроса задержанный дал признательные показания, рассказав об обстоятельствах совершенного преступления и подтвердив их с выходом на место происшествия.