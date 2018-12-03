Жителя Чувашии задержали по подозрению в секс-насилии над малолетней девочкой
Уголовное дело в отношении 35-летнего жителя Канаша возбуждено по статье "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетней".
По версии следствия, 30 ноября в 16.00 возле одного из детсадов мужчина увидел незнакомую малолетнюю девочку, он схватил ее и отнес к стояшим неподалеку металлическим гаражам.
Там злоумышленик, воспользовавшись беспомощным состоянием ребенка, надругался над ним. После этого мужчина скрылся, но его удалось быстро вычислить и задержать.
На время следствия мужчина заключен под стражу. Как стало известно "КП-Казань" из собственных источников в правоохранительных органах, ранее он не судим.
- В ходе осмотра места происшествия обнаружены и изъяты следы преступления, а также получены видеозаписи с камер наружного видеонаблюдения, - сообщили в СУ СКР Чувашии. - В ходе допроса задержанный дал признательные показания, рассказав об обстоятельствах совершенного преступления и подтвердив их с выходом на место происшествия.
Еще больше материалов по теме: «Происшествия Чувашии»