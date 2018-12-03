2018-12-03T17:05:38+03:00
Звезды

В обновленной галере современного искусства Казани появится зал дополненной реальности

Здание впервые почти за 40 лет его существования капитально отреставрировали
Александр ЧЕРНОВ
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Фото: Предоставлено пресс-службойФото: Предоставлено пресс-службой
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В эту пятницу, 7 декабря, в Казани торжественно откроется галерея современного искусства, что на улице Карла Маркса. Единственная в городе крупная выставочная площадка, специализирующаяся на современном искусстве занимает большое трехэтажное здание, которое было построено почти 40 лет назад - в 1979 году, архитектором Бакулиным в эстетике необрутализма. Оно впервые было полностью отреставрировано. Ремонтные работы заняли почти два года.

По словам сотрудников музея, теперь в галерее будет полноценное отопление. До этого температура в здании зимой не превышала 8 градусов тепла. Здание оформлено в светлых тонах.

Также теперь там есть беспроводной интернет, кафе, творческое пространство для детей с интерактивной доской, кафе и зал дополненной реальности, дорогостоящее оборудование для которого закупалось в Европе, а на третьем этаже появился большой лекционный зал. 7 декабря на открытии галерея современного искусства ждут президента Татарстана.

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