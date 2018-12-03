2018-12-03T16:42:26+03:00
Происшествия

Двое жителей деревни приехали в Йошкар-Олу для грабежей

Мужчин задержали по «горячим следам» после серии нападений
Олег ЛУГОВОЙ
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Своих жертв они выбрали в питейных заведенияхСвоих жертв они выбрали в питейных заведенияхФото: Елена ВАХРУШЕВА
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Вечером 30 ноября в полицию столицы Марий Эл обратился 47-летний горожанин. Мужчина рассказал, что следом за ним в подъезд его дома зашли двое молодых людей, избили его и отобрали 4 тысячи рублей. После чего скрылись.

Позднее стражам порядка поступило сообщение о похожем ограблении. На улице Йывана Кырли к 52-летнему горожанину подошли двое неизвестных и попросили закурить. Получив отказ, они напали на мужчину и избили, а также забрали у него барсетку с документами и мобильный телефон.

В итоге прошло всего несколько часов и подозреваемые были задержаны полицейскими «по горячим следам».

- 28-ми и 23-х летние жители одной из деревень Медведевского района республики пояснили, что в обоих случаях жертву они выбрали в питейных заведениях. После шли следом и ждали удобного момента для нападения, - сообщили в МВД Марий Эл. – По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье «грабеж». Похищенное изъято. Деньги злоумышленники успели потратить.

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