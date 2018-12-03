В 2018 году в Казани рождаемость сократилась на 3,5%

СЕГОДНЯ 16:22 2018-12-03T16:22:54+03:00

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Согласно данным с января по сентябрь 2018 года, в Казани рождаемость снизилась на 3,5%. Так, за это время городской ЗАГС зарегистрировал 15,8 тысяч новорожденных. Вместе с тем на 0,2% вырос показатель смертности в городе. Такие цифры были названы 3 декабря на деловом понедельнике в мэрии Казани.

Для сравнения, за прошлый отчетный период в столице Татарстана было зарегистрировано порядка 16,3 тысячи новорожденных.

Главной причиной такого падения количества рождаемости эксперты называют следствия "демографической ямы 90-ых годов". Еще одной причиной на деловом понедельнике называли уменьшение числа женщин, которые могли бы рожать без проблем для своего здоровья.