В 2018 году в Казани рождаемость сократилась на 3,5%
Согласно данным с января по сентябрь 2018 года, в Казани рождаемость снизилась на 3,5%. Так, за это время городской ЗАГС зарегистрировал 15,8 тысяч новорожденных. Вместе с тем на 0,2% вырос показатель смертности в городе. Такие цифры были названы 3 декабря на деловом понедельнике в мэрии Казани.
Для сравнения, за прошлый отчетный период в столице Татарстана было зарегистрировано порядка 16,3 тысячи новорожденных.
Главной причиной такого падения количества рождаемости эксперты называют следствия "демографической ямы 90-ых годов". Еще одной причиной на деловом понедельнике называли уменьшение числа женщин, которые могли бы рожать без проблем для своего здоровья.