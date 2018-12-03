В Казани на остановке "Сады" произошла массовая авария с участием шести автомобилей
Авария с участием сразу шести автомобилей произошла на улице Гвардейской в Советском районе столицы Татарстана. В понедельник, 3 декабря, примерно в 15.10 там из-за нарушения правил дорожного движения столкнулись легковушки.
По предварительным данным, ДТП произошло по принципу "домино" - один из водителей не соблюдал скоростной режим и дистанцию, и ударил впереди идущую машину. Затем в остановившиеся на месте столкновения автомобили врезались еще четыре легковушки.
В Казани на остановке "Сады" произошла массовая авария с участием шести автомобилей, есть пострадавшие.соцсети
Медицинская помощь потребовалась предполагаемому виновнику аварии. На месте ДТП работают сорудники ГИБДД и медики.
Как впоследствие сообщил собственный источник «КП-Казань» в правоохранительных органах, водитель - предполагаемый виновник этой массовой аварии, был госпитализирован с места происшествия и вскоре скончался в больнице. Известно, что мужчина страдал хроническим заболеванием, и ДТП произошло из-за внезапного приступа.
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