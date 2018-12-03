В Марий Эл за грабеж в библиотеке задержали серийного вора

СЕГОДНЯ 16:05 2018-12-03T16:05:37+03:00

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В полицию Советского района за грабеж в библиотеке доставили 53-летнего жителя Нижегородской области. В итоге выяснилось, что это один из криминальных эпизодов, совершенных мужчиной в Марий Эл.

Полицейские установили, что не раз уже судимый задержанный, освободившись из колонии в июле этого года, приехал в Йошкар-Олу на «гастроли».

Действовал злоумышленник по одной и той же схеме. Утром на маршрутках добирался до районных центров. Там он под предлогом устройства на работу обращался в государственные и муниципальные учреждения, в том числе администрации, центры занятости, детские сады и библиотеки.

Мужчина дожидался, когда принимающий его сотрудник выйдет из кабинета. После этого задержанный забирал из оставленных дамских сумочек кошельки с деньгами и банковскими картами.

- Установлена причастность вора-рецидивиста к 6 подобным фактам в 6 районах республики. Возбуждено 5 уголовных дел по статье «кража» и одно по статье «грабеж». Мужчина заключен под стражу, - сообщают в МВД Марий Эл.