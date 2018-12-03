2018-12-03T16:05:37+03:00
Происшествия

В Марий Эл за грабеж в библиотеке задержали серийного вора

Житель Нижегородской области после освобождения из колонии приехал на криминальные гастроли
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Возбуждено 6 уголовных дел, мужчина заключен под стражу.Возбуждено 6 уголовных дел, мужчина заключен под стражу.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

В полицию Советского района за грабеж в библиотеке доставили 53-летнего жителя Нижегородской области. В итоге выяснилось, что это один из криминальных эпизодов, совершенных мужчиной в Марий Эл.

Полицейские установили, что не раз уже судимый задержанный, освободившись из колонии в июле этого года, приехал в Йошкар-Олу на «гастроли».

Действовал злоумышленник по одной и той же схеме. Утром на маршрутках добирался до районных центров. Там он под предлогом устройства на работу обращался в государственные и муниципальные учреждения, в том числе администрации, центры занятости, детские сады и библиотеки.

Мужчина дожидался, когда принимающий его сотрудник выйдет из кабинета. После этого задержанный забирал из оставленных дамских сумочек кошельки с деньгами и банковскими картами.

- Установлена причастность вора-рецидивиста к 6 подобным фактам в 6 районах республики. Возбуждено 5 уголовных дел по статье «кража» и одно по статье «грабеж». Мужчина заключен под стражу, - сообщают в МВД Марий Эл.

Еще больше материалов по теме: «Происшествия Марий Эл»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На казанской «Филармониаде-2018» выступят Александр Филиппенко и «Виртуозы Москвы»
В Казани мужчина разгромил офис, забравшись в него ночью
Авторы казанского проекта «Велодобро» хотят подарить детям 1 000 велосипедов
В Казани вор-сладкоежка пытался украсть в магазине коробку конфет за 1 000 рублей
В Казанском Кремле подготовили видеогид для глухих туристов
В Казани пьяный мужчина забрался ночью в магазин и пообещал свести счеты с жизнью
Москвичей заманивают в Казань с помощью баннеров на двухэтажных автобусах
Жителя Чувашии задержали по подозрению в секс-насилии над малолетней девочкой
В Казани прогнозируют снег и до 8 градусов мороза
Твои деньги - это мои деньги: Татарстанец едва не задушил сожительницу из-за того, что она отказалась отдать ему часть зарплаты
В обновленной галере современного искусства Казани появится зал дополненной реальности
Двое жителей деревни приехали в Йошкар-Олу для грабежей
В 2018 году в Казани рождаемость сократилась на 3,5%