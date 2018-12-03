В Чебоксарах дельцы из Самарской области продавали мутоновые шубы под видом норковых
В Чебоксарах задержали торговцев шубами из Самарской области. Они не в первый раз приехали продавать свою продукцию в Чувашию, но в этот раз они решили выдать мутоновые шубы за норковые.
Если раньше гости продавали свой товар из машины, остановившись около торгового центра, то в этом году они решили искать покупателей прямо в подъездах домов.
Так, на их уловку попалась 63-летняя горожанка. Ей продали шубу прямо в одном из домов на улице Максима Горького за 30 тысяч рублей. С виду шуба была похожа на норковую. Только дома пенсионерка поняла, что это мутон. Сразу после этого она позвонила в полицию.
Продавцов и их машину задержали сотрудники ГИБДД. По данному делу проводится проверка.
- МВД по Чувашской Республике просит граждан быть бдительнее и не совершать спонтанных покупок, особенно с рук, - сообщает пресс-служба МВД Чувашии.
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