2018-12-03T15:10:04+03:00
Происшествия

В Чебоксарах дельцы из Самарской области продавали мутоновые шубы под видом норковых

На их уловку попалась местная пенсионерка
Алина ГАБДУЛИНА
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На продавцов заявила местная пенсионерка.На продавцов заявила местная пенсионерка.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Чебоксарах задержали торговцев шубами из Самарской области. Они не в первый раз приехали продавать свою продукцию в Чувашию, но в этот раз они решили выдать мутоновые шубы за норковые.

Если раньше гости продавали свой товар из машины, остановившись около торгового центра, то в этом году они решили искать покупателей прямо в подъездах домов.

Так, на их уловку попалась 63-летняя горожанка. Ей продали шубу прямо в одном из домов на улице Максима Горького за 30 тысяч рублей. С виду шуба была похожа на норковую. Только дома пенсионерка поняла, что это мутон. Сразу после этого она позвонила в полицию.

Продавцов и их машину задержали сотрудники ГИБДД. По данному делу проводится проверка.

- МВД по Чувашской Республике просит граждан быть бдительнее и не совершать спонтанных покупок, особенно с рук, - сообщает пресс-служба МВД Чувашии.

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