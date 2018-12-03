2018-12-03T15:51:51+03:00
Спорт

Вместо Хабиба Нурмагомедова в Казань на соревнования по борьбе на поясах приедет Александр Карелин

В столице Татарстана пройдет Чемпионат России
Искандер ЯРУЛЛИН
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Фото: polit.ruФото: polit.ru
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В эту субботу, 8 декабря, в 12.00 во казаснком дворце единоборств «Ак барс» пройдет церемония открытия чемпионата России по национальной татаро-башкирской борьбе на поясах - Корэш.

В турнире будут участвовать спортсмены из 60 регионов России - от Дальнего Востока, Поволжья и до Калининградской области.

Первые поединки пройдут уже утром 8 декабря. Почетным гостем открытия соревнований станет российский спортсмен, борец греко-римского стиля, депутат Государственной Думы и Герой Росии Александр Карелин. Правда изначально организаторы соревнований планировали пригласить на открытие Хабиба Нурмагомедова.

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