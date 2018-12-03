Виктория Дайнеко бесплатно выступит для казанцев

СЕГОДНЯ 14:29 2018-12-03T14:33:12+03:00

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Победительница «Фабрики звезд» Виктория Дайнеко выступит на дне рожденья одного из казанских гипермаркетов. Певица исполнит свои популярные хиты: «Лейла», «Фильм не о любви», «Клякса». Также она представит песни из нового альбома «Смайлы».

В завершении выступления пройдет автографсессия с Викторией Дайнеко.

Итак, певицу можно будет увидеть 8 декабря в 18.00 в торговом центре по адресу улица Рихарда Зорге, 11б.

К слову, Виктория Дайнеко хорошо знакома с восточной культурой и не раз признавалась в любви к Татарстану. Вместе с исполнительницей на сцену выйдет и ее танцевальная группа поддержки, поэтому выступление обещает быть особенно ярким.