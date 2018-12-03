2018-12-03T14:33:12+03:00
Звезды

Виктория Дайнеко бесплатно выступит для казанцев

Пришедших ждет шоу-программа с призами
Искандер ЯРУЛЛИН
Поделиться:
Фото: СоцсетиФото: Соцсети
Изменить размер текста:

Победительница «Фабрики звезд» Виктория Дайнеко выступит на дне рожденья одного из казанских гипермаркетов. Певица исполнит свои популярные хиты: «Лейла», «Фильм не о любви», «Клякса». Также она представит песни из нового альбома «Смайлы».

В завершении выступления пройдет автографсессия с Викторией Дайнеко.

Итак, певицу можно будет увидеть 8 декабря в 18.00 в торговом центре по адресу улица Рихарда Зорге, 11б.

К слову, Виктория Дайнеко хорошо знакома с восточной культурой и не раз признавалась в любви к Татарстану. Вместе с исполнительницей на сцену выйдет и ее танцевальная группа поддержки, поэтому выступление обещает быть особенно ярким.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Вместо Хабиба Нурмагомедова в Казань на соревнования по борьбе на поясах приедет Александр Карелин
В Казани на остановке "Сады" произошла массовая авария с участием шести автомобилей, есть пострадавшие
В Чебоксарах дельцы из Самарской области продавали мутоновые шубы под видом норковых
Глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков полчаса ждал автобус на остановке
Татарстанец, угрожая обыкновенной авторучкой, похитил из пекарни два кекса
В Чувашии многодетной семье подарили дом 3,4 миллиона рублей
Порядка 200 тысяч гостей: церемония открытия чемпионата WorldSkills-2019 в Казани пройдет на Центральном стадионе
В Вахитовском районе Казани ряд домов на сутки оставят без воды
Под Казанью машина врезалась в столб: очевидцы пытались сами вытащить водителя
В Чувашии уже начали готовиться к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Соцсети: В Набережных Челнах на водителя автобуса напал пассажир с ножом
За 9 месяцев 2018 года в Казань привлекли 106,4 миллиарда рублей инвестиций
В Татарстане полицейские изъяли контрафактные кроссовки и одежду на 658 тысяч рублей
4 декабря в двух районах Казани отключат свет
В Набережных Челнах сгорел ларек с шаурмой
В Марий Эл девушка без водительских прав улетела в кювет на чужом автомобиле
В Казани зарплата выросла на 10%, а в Набережных Челнах - на 12%
В Казани назвали район, где живут больше всего инфицированных ВИЧ-инфекцией