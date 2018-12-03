2018-12-03T14:14:27+03:00
Происшествия

Татарстанец, угрожая обыкновенной авторучкой, похитил из пекарни два кекса

Причиненный им ущерб составил 64 рубля [видео]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В одной из пекарен Зеленодольска произошло нетипичное преступление. Там, мужчина потребовал отдать ему деньги из кассы. Но в итоге забрал с прилавка всего лишь два кекса. Продавщица потребовала вернуть товар на место. На что посетитель начал угрожать женщине авторучкой и скрылся. Сотрудница пекарни тут же нажала кнопку сигнализации. Ущерб нанесенный заведению злоумышленником составил всего 64 рубля.

Татарстанец, угрожая обыкновенной авторучкой, похитил из пекарни два кекса.

Это "сладкое" ограбление попало в объективы камер видеонаблюдения, установленных в пекарне. Так, что полицейские быстро разыскали мужчину. Им оказался 31-летний житель Пестречинского района Татарстана. Сейчас ему грозит возбуждение уголовного дела по статье "Разбой".

Свою вину подозреваемый полностью признал и даже объяснил сотрудникам полиции мотивы своего поступка. Оказалось, что в тот день мужчина выпивал со своими приятелями. После двух бутылок водки они решили продолжить застолье, но денег на это у них не было. Именно тогда мужчине и пришла в голову идея ограбить ближайшую пекарню.

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