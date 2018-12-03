2018-12-03T13:37:52+03:00
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Порядка 200 тысяч гостей: церемония открытия чемпионата WorldSkills-2019 в Казани пройдет на Центральном стадионе

Президент Татарстана провел очередное заседание местного оргкомитета по подготовке и проведению мирового соревнования по профмастерству среди представителей рабочих специальностей
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: arskmedia.ruФото: arskmedia.ru
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В этот понедельник, 3 декабря, президент Татарстана Рустам Минниханов провел очередное заседание республиканского оргкомитета чемпионата WorldSkills-2019 в Казани.

- Для республики это стратегический проект. Подготовка к нему вступила в активную стадию, и все мы понимаем, насколько важно делать все своевременно и качественно, - подчеркнул Рустам Минниханов.

По его словам, ожидается прибытие порядка 200 тысяч участников, посетителей и гостей, сейчас идет работа оперативного штаба и 13 рабочих групп.

К слову, участники и эксперты чемпионата будет будут проживать в Деревне Универсиады.

А церемонии открытия и закрытия WorldSkills-2019 в Казани состоятся на Центральном стадионе.

Напомним, мировой чемпионат по профмастерству пройдет в Казани с 22 по 27 августа 2019 года.

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