Порядка 200 тысяч гостей: церемония открытия чемпионата WorldSkills-2019 в Казани пройдет на Центральном стадионе
В этот понедельник, 3 декабря, президент Татарстана Рустам Минниханов провел очередное заседание республиканского оргкомитета чемпионата WorldSkills-2019 в Казани.
- Для республики это стратегический проект. Подготовка к нему вступила в активную стадию, и все мы понимаем, насколько важно делать все своевременно и качественно, - подчеркнул Рустам Минниханов.
По его словам, ожидается прибытие порядка 200 тысяч участников, посетителей и гостей, сейчас идет работа оперативного штаба и 13 рабочих групп.
К слову, участники и эксперты чемпионата будет будут проживать в Деревне Универсиады.
А церемонии открытия и закрытия WorldSkills-2019 в Казани состоятся на Центральном стадионе.
Напомним, мировой чемпионат по профмастерству пройдет в Казани с 22 по 27 августа 2019 года.
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