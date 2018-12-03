2018-12-03T13:04:57+03:00
Общество

В Вахитовском районе Казани ряд домов на сутки оставят без воды

Ее отключат утром 4 декабря
Олег ЛУГОВОЙ
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Для тех, кто не сможет сделать необходимых запасов, автоцистерны с водой будут размещать согласно поступающим заявкам.Для тех, кто не сможет сделать необходимых запасов, автоцистерны с водой будут размещать согласно поступающим заявкам.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В этот вторник, 4 декабря, из-за ремонта на сетях, в Вахитовском районе столицы Татарстана в ряде домов отключат воду, причем на целые сутки.

Так, с 9.00 4 декабря до 9.00 5 декабря краны пересохнут по адресам: улица Бутлерова (четные номера домов от №2 по №36/11 корп.1, нечетные номера от №7 по № 41а); улица Галактионова, 24, улица Гоголя, 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 7а, улица Максима Горького, 16/7, улица Муштари, 15, 15а, 17, 19, 19/1, 19а, улица Пушкина, 8, 10, 12, 14, 16, 16/2, 18, 32а, улица Ульянова-Ленина (четные номера домов от №16 по №60, нечетные номера от №19 по № 67), улица Щапова (четные номера домов от №2/16 по №14, нечетные номера от №1 по № 43), а также в домах по Катановскому переулку, Кочетову переулку, по улицам Маяковского, Некрасова, Овражная, Профессорскому переулку, улице Щепкина.

Для тех, кто не сможет сделать необходимых запасов, автоцистерны с водой будут размещать согласно поступающим заявкам, сообщают в МУП «Водоканал».

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