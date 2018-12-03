2018-12-03T12:54:08+03:00
Происшествия

Под Казанью машина врезалась в столб: очевидцы пытались сами вытащить водителя

Иномарка потеряла управление, видимо из-за большой скорости [видео]
Искандер ЯРУЛЛИН
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Фото: СоцсетиФото: Соцсети
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Днем 3 декабря, на трассе Казань-Зеленодольск, по направлению к последнему иномарка, по словам очевидцев, на большой скорости врезалась в столб. Утверждается, что машину стало заносить на дороге, она развернулась и под углом 90 градусов от проезжей части влетела в металлическую опору освещения.

Столб вошел в автомобиль почти до середины салона. Автомобилисты, которые проезжали мимо, бросились помогать пострадавшему водителю. Однако без спецтехники самостоятельно извлечь человека из искореженного салона не удалось. Сейчас к месту аварии приехали спасатели. Подробности уточняются.

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