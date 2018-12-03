Под Казанью машина врезалась в столб: очевидцы пытались сами вытащить водителя
Днем 3 декабря, на трассе Казань-Зеленодольск, по направлению к последнему иномарка, по словам очевидцев, на большой скорости врезалась в столб. Утверждается, что машину стало заносить на дороге, она развернулась и под углом 90 градусов от проезжей части влетела в металлическую опору освещения.
Столб вошел в автомобиль почти до середины салона. Автомобилисты, которые проезжали мимо, бросились помогать пострадавшему водителю. Однако без спецтехники самостоятельно извлечь человека из искореженного салона не удалось. Сейчас к месту аварии приехали спасатели. Подробности уточняются.
Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»
Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Татарстане»