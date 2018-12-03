2018-12-03T13:48:47+03:00
Общество

В Чувашии многодетной семье подарили дом 3,4 миллиона рублей

У Пшанковых из села Большая Выла на воспитании находятся семь несовершеннолетних детей [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба официального порта ЧувашииФото: пресс-служба официального порта Чувашии
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В семье Пшанковых из села Большая Выла Чувашии воспитывают семь несовершеннолетний детей. Они много лет жили в маленьком, старом доме площадью всего 42,4 квадратных метра. Однако в конце прошлой недели они переехали в новый, двухэтажный дом.

Новая жизнь у Пшанковых началась благодаря республиканской программе, которая предоставляет бесплатное жилье семьям, в которых живут, воспитываются пять и более детей. Так, на дом для Пшанковых из чувашского бюджета было выделено 3,4 миллиона рублей. Отметим, что площадь их нового жилища семьи составляет 130,6 квадратных метра.

Фото: пресс-служба официального порта Чувашии

Фото: пресс-служба официального порта Чувашии

Известно, что за восемь лет в Чувашии на строительство таких домов было направлено более 10 миллионов рублей. Своей очереди в Аликовском районе ожидают еще 14 многодетных семей.

Всего же в республике на данный момент насчитывается 388 семей с пятью и более детьми.

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