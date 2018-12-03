2018-12-03T12:00:03+03:00
Экономика

За 9 месяцев 2018 года в Казань привлекли 106,4 миллиарда рублей инвестиций

Город отгрузил товаров, выполнил работ и оказал услуг на 220 миллиардов рублей
Олег ЛУГОВОЙ
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В основном вкладывались в строительство.В основном вкладывались в строительство.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Как подсчитали в мэрии столицы Татарстана за 9 месяцев этого года индекс промышленного производства составил 106,4%. То есть рост его объема, по сравнению с предыдущим периодом, оказался равен 6,4%.

Так в 2018 году крупными и средними предприятиями Казани отгружено товаров, выполнено работ и оказано услуг на сумму 220 миллиардов рублей (рост 7,5%).

При этом за эти 9 месяцев в город удалось привлечь инвестиций на сумму 106,4 миллиарда рублей. В итоге столица Татарстана среди российских городов-миллионников занимает по этому показателю второе место, уступая лишь Екатеринбургу.

Отмечается, что в основном в Казани инвестируют строительные проекты (54,5%), а также в операции с имуществом (44%).

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