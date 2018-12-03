В Чувашии уже начали готовиться к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

СЕГОДНЯ 12:33 2018-12-03T12:33:53+03:00

Непосредственно 9 мая 2020 года пройдет Суперкубок Чувашии по футболу и «Эстафета Победы» Фото: Михаил ФРОЛОВ

К 2020 году в республике снимут документальный фильм, создадут электронную коллекцию книг и мультимедийное издание

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В Кабинете министров Чувашии утвердили план мероприятий для празднования 75-й годовщины Победы в Великой отечественной войне в 2020 году.

Так, к ноябрю 2019 года в республике будет создана электронная коллекция книг, которые издавались в Чувашии в 1941-1945 годах. А в апреле 2020 года в Чебоксарах пройдет фестиваль документальных фильмов о войне. К этому мероприятию будет закончена работа над картиной "Ветераны вспоминают", который скоро начнут снимать в республике.

В мае 2020 года появится мультимедийное издание "Здесь каждый – часть Великой Победы (воспоминания тружеников тыла Великой Отечественной войны 1941–1945 годов)". После, в Чувашии состоится акция "Бессмертный книжный полк".

Непосредственно 9 мая 2020 года пройдет Суперкубок Чувашии по футболу и "Эстафета Победы", включающая в себя массовый забег.

На этом мероприятия, посвященные 75-летию Великой Победы, не закончатся. В июне выйдет книга "Художники на фронте и тылу", а в чувашском государственном музее состоится выставка.